Jižní pól se otepluje třikrát rychleji než zbytek světa

„Může se zdát, že je jižní pól izolován od toho, co se děje ve zbytku světa. Jenže najednou tu pozorujeme rychlé oteplování, jedno z nejsilnějších na planetě,“ poznamenal podle agentury Reuters vedoucí výzkumu Kyle Clem z novozélandské Victoriiny univerzity ve Wellingtonu, který se snaží lépe porozumět antarktickému klimatu.

Klimatická změna zpomalí hurikány a tajfuny. A to není dobré

Cyklus IPO trvá zhruba 15 až 30 let a střídá se mezi „pozitivním“ stavem, v němž je tropický Tichý oceán teplejší a severní Pacifik chladnější než průměr, a „negativním“ stavem, kdy se teplotní anomálie obrátí. Začátkem století se IPO otočil do negativního cyklu, což vedlo k dalším tlakovým extrémům ve vysokých zeměpisných šířkách. A přineslo to výrazné proudění teplejšího vzduchu přes jižní pól.