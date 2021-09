V Atlantiku vzniká monstrum. Dostalo jméno Larry

Stal se tak pátým hurikánem v této sezóně. Za posledních 55 let se stalo pouze šestkrát, aby do 2. září vzniklo tolik hurikánů. Larry stále zesiluje a očekává se, že ničivé čtvrté kategorie může dosáhnout v neděli či v pondělí.

I proto odborný server Severe Weather Europe hovoří o Larrym jako o monstrózní bouři. Po Idě by se tak stal teprve druhým hurikánem, který by letos takové síly dosáhl.

Letošní sezóna je výjimečná nejen co do počtu hurikánů, ale i do vzniku takzvané akumulované energie cyklón (ACE). To je metrika, pomocí které se měří frekvence, intenzita a trvání bouří. Každá tropická bouře má určitou hodnotu, díky které se dají přesněji porovnávat.