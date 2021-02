Do školy s testem, nebo vůbec. Online výuka nemusí být zajištěna

Zpět do lavic se mají žáci postupně vracet od března, testovat se mají sami ve školách pomocí antigenních testů (výtěr z kraje nosu), a to pravděpodobně dvakrát týdně.

„Pokud děti odmítnou být testovány, tak nedává smysl, aby byly zařazeny do kolektivu prezenční výuky, a budou se muset učit doma. Neznamená to ale, že jim bude poskytována distanční výuka podle pravidel, která jsou v tuto chvíli jasná pro distanční výuku podle zákona,” uvedl Plaga při jednání školského výboru.

„Naprosto nesouhlasím s tím, aby návrat do škol byl podmíněn nošením roušek ve školách, a je pro mě absolutně nemyslitelné, aby se moje děti jakýmkoliv způsobem testovaly. Považuji to za zásah do jejich integrity, základních práv a svobod a považuji to i za naprosto neproveditelný nesmysl. Už takto jsou děti na pokraji návštěvy psychologa (v lepším případě), imunita se jim nezoceluje, ale skomírá a není jim poskytováno ani adekvátní vzdělávání (naivně jsem si myslela, že na něj mají nárok, když ho platíme z našich daní). Jsem pro okamžitý návrat dětí do škol, ale bez jakýkoliv podmínek. Děti si nezaslouží být rukojmí, rodiče nemůže nikdo nutit nechat na dětech vykonávat zcela zbytečné, takřka lékařské zákroky, nedej bože ještě nezdravotníky.”