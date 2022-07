Do adaptačních a jazykových kurzů se zapojilo přes 30 tisíc ukrajinských dětí

Ministerstvo školství vyčlenilo v dubnu na adaptační skupiny pro Ukrajince ve věku od tří do 15 let 1,25 miliardy korun a na kurzy češtiny pro běžence ve věku 14 až 18 let 150 milionů. O dotace mohly žádat veřejné VŠ a školská zařízení včetně středisek volného času, kraje a obce či městské části Prahy. Podporu na provoz adaptačních skupin mohly obdržet navíc i příspěvkové a nestátní neziskové organizace. Peníze mají vyčerpat na aktivity, které se budou konat do konce srpna. Organizátoři o ně mohli požádat do konce května. MŠMT poté ještě vypsalo další dotační program 100 milionů Kč na podporu prázdninových jazykových kurzů pro děti ve věku šest až 18 let.