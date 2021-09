Čeští stipendisté zamířili na desítky světových univerzit. Student Jan Truneček doufá ve vesmírnou stáž

Například Jan Truneček z Plzně studuje od roku 2019 obor strojírenství se zaměřením na letecko-vesmírné konstruktérství na americké univerzitě Rochester Institute of Technology (RIT). Už dávno si vytyčil smělý cíl, že by rád v budoucnu chtěl pracovat v americkém vesmírném úřadu NASA či tam absolvovat stáž.

Po několika měsících pohovorů a testů jsem stipendium získal. Můj sen vždy byl jednou žít ve Spojených státech a během studia v ISP jsem si uvědomil, že nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, by bylo v USA studovat, a tím pádem si tam i jednodušeji najít práci. Samozřejmě jsem věděl, že finanční bariéra bude problém, ale doufal jsem, že to dopadne dobře.

Studium v USA je pro mě splněným snem. Během studia v ISP jsem si zvykl na ten americký či britský model výuky a věděl jsem, že mi to bude hodně chybět, pokud se na studia do USA nedostanu.

Co se stáže týká, tak to bylo ještě před rokem poměrně reálné, ale i kvůli covidu tomu už tak není. Je ale možnost získat stáž ve firmách jako Lockheed nebo Collins Aerospace. Cesta je tím pádem stále otevřená...

Cesta do vesmíru je rozhodně pro mnoho lidí v oboru podobném tomu mému asi to nejvyšší maximum. Kdyby se mi to jednou povedlo, dokázal bych to nejvíc, co bych mohl. Byl bych na sebe ale moc hrdý i v případě, kdybych mohl pracovat v týmu lidí, kteří do vesmíru dostanou někoho jiného.