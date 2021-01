Čeští astrofyzici pátrají po červích dírách. Přišli na to, jak je rozeznat

Astrofyzici se tak začali zabývat tím, jak by se prstenec jevil, kdybychom na místě centrálního tělesa měli právě hypotetickou červí díru. V rámci své studie zkoumali, jak by vypadal obraz, který má EHT v rámci pátrání po červích dírách získat.

Jeden podle něj ze „své“ strany vesmíru, v okolí „svého“ konce červí díry, a druhý z opačného konce. Podstatným momentem by pak mohlo být, kdyby fotony z „naší“ strany červí dírou procestovaly ve směru na její opačný konec – avšak díky tomu, že by neměly dostatečnou energii, by se „odrazily“ zpět. Tím by ztratily poměrně dost energie a bylo by možné je jasně odlišit.