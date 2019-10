Český mikrobiolog získal grant 2,5 milionu eur na lepší využití sluneční energie

O fotosyntéze se sice učí již žáci na základní škole, nicméně málokdo podle AV ČR do hloubky chápe, co vše tento proces ovlivňuje. Energie slunečního záření je důležitá nejen pro vývoj kyslíku, který dýcháme, ale i pro tvorbu biomasy, kterou využíváme jako jídlo, krmivo a zdroj energie.

Pokud by se odborníkům podařilo zlepšit způsob, jakým rostliny a další organismy pohlcují energii, aby ji dokázaly efektivněji využít, a staly se tak odolnějšími proti světelnému poškozování, znamenalo by to zřejmě opravdu velké změny pro lidstvo. Mohla by se totiž zlepšit produkce jídla i energie, ale též pohlcování oxidu uhličitého (CO2) na Zemi.