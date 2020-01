Češi se podíleli na zmapování okolí černé díry, pozorování zabralo 23 dní čistého času

Materiál padající do černé díry vysílá do vesmíru rentgenové záření. Nyní se za přispění českých vědců poprvé povedlo zmapovat dynamiku nejbližšího okolí černé díry, a to pomocí ozvěn tohoto záření pozorovaných rentgenovou observatoří XMM-Newton Evropské kosmické agentury (ESA). Tuzemští odborníci pomohli zanalyzovat data z dlouhého pozorování.