Objevitel Barrett, který starodávné plazy studuje v britském Přírodovědném muzeu, popsal, že se podle nalezeného exempláře jednalo o všežravce, který od hlavy po špičku ocasu měřil necelé tři metry.

Živil se hlavně rostlinnou stravou, ale pokud k tomu měl příležitost, nepohrdnul ani drobnými živočichy. Dosahoval hmotnosti okolo 300 kilogramů.

Podle Barretta byl dinosaurus celá léta všem na očích. „Exemplář byl ve sbírce v Johannesburgu po 30 let a vidělo ho mnoho vědců. Ale všichni si mysleli, že je to jen zvláštní druh massospondyla,” vysvětlil vědec.

Massospondylus byl jedním z prvních druhů, které se na planetě objevily na začátku jury. On i nově identifikovaný ngwevu intloko patří do rozsáhlé skupiny Sauropodomorpha.

Odborníci teď kvůli nálezu chtějí podrobněji prozkoumat další exempláře pro případ, že se mezi nimi nachází i jiné odlišné druhy.

