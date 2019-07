Na souostroví vzdáleném 1200 kilometrů od severního pólu stále častěji prší, čímž se na tundrách při střídání teplot vytvářejí silné ledové vrstvy, které sobi nedokážou kopyty prorazit, aby se dostali ke své potravě – lišejníkům.

Za normálních okolností zvířata jen odhrnou sníh.

Dostat se k potravě není pro některé soby snadné.

Vyšší úmrtnost sobů ale přičítají výzkumníci i jejich rostoucí populaci. Ta dnes činí na 22 tisíc kusů, dvojnásobek proti 80. letům minulého století.

