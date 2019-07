Americký kapesní žralok (Mollisquama mississippiensis), živočich poprvé objevený v únoru 2010 v Mexickém zálivu, byl oficiálně klasifikován tento týden. Tulane University, sídlící ve městě New Orleans ve státě Louisiana, na svém webu zmiňuje, že jde o samečka.

K výzkumníkům z Louisiany se dostal již v onom roce 2010, kdy ho právě ve vodách Mexického zálivu sebrala loď amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA). To, že jde o dosud nepoznaný druh, si uvědomili až o tři roky později, když si jej biolog z NOAA Mark Grace všiml mezi jinými, méně světélkujícími exempláři.

Malý predátor slídí více než 300 metrů hluboko pod mořskou hladinou. Podle aktuálně zveřejněné studie žralok z malé kapesní žlázy, která je umístěna v blízkosti předních ploutví, vylučuje světélkující tekutinu. Takovým způsobem přiláká oběť, která popluje za světlem, zatímco on prakticky neviditelný zdola zaútočí.

Meet the American pocket shark, Mollisquama mississippiensis: A wee little shark found in the Gulf of Mexico that squirts little glowing clouds from mysterious pouches near its front fins. Amazing. https://t.co/jVPWNiWU8G pic.twitter.com/kzdRumXHIo