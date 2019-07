mif, fš, Novinky

Agentury RIA Novosti upřesnila, že kosmonauti v pořádku přešli na palubu ISS. Všichni tři kosmonauti by měli na stanici strávit 201 dní, aktuálně čítá posádka orbitální stanice šest lidí.

Tři nováčci se připojili k nynějšímu ruskému veliteli stanice Alexeji Ovčininovi a americkým astronautům Nicku Hagueovi a Christině Kochové, kteří na oběžné dráze pracují od března.

#SoyuzMS13: T+08:48 min → third stage cut-off and separation of the Soyuz MS-13 spacecraft!



Alexander Skvortsov, Luca Parmitano and Andrew Morgan are on their way to the International @Space_Station.



Docking to ISS at 22:51 UTC on July 20 pic.twitter.com/xykbIuv9s5 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 20. července 2019

Parmitano se dříve na ISS málem utopil

Koncem června se na Zemi z ISS vrátili Rus Oleg Kononěnko, Američanka Anne McClainová a Kanaďan David Saint-Jacques.

Pro Morgana z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) jde o vůbec první let do kosmu. Parmitano z Evropské vesmírné agentury (ESA) na stanici už pracoval před šesti roky a má s tím spojený nepříjemný zážitek. Při pracovní směně vně ISS mu do přilby skafandru unikla voda a málem se utopil. Skvorcov z ruské agentury Roskosmos se mimo Zemi vydává potřetí.

Na ISS míří nová posádka, zleva Drew Morgan, Alexandr Skvorcov a Luca Parmitano.

