Od září se bude na několika školách zkoušet nový předmět. Obsah se ještě dolaďuje

Obsah nového předmětu s názvem technika, který by se měl od září pilotně vyučovat v asi 53 základních školách, ještě není zcela hotový. Ministerstvo školství ho během června s odborníky chystá, do konce měsíce chce do tvorby učebních plánů zapojit učitele polytechnického vzdělávání a po konzultaci s nimi obsah dopracovat. O rozhodnutí zavést do ZŠ tento nový předmět informoval už dříve ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO).