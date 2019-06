Nikola Žáková, Novinky

Podívejme se na to ale z jiného úhlu, studium na škole v zahraničí má pro studenty totiž mnoho výhod.

Zlepšíte si jazykové schopnosti

I když náhodou neovládáte jazyk země, do které se chystáte vycestovat, nezoufejte. Anglicky se dnes domluvíte skoro všude, a byť třeba vaše angličtina není perfektní, věřte, že pobyt v zahraničí s ní dokáže udělat zázraky.

Vypadá to dobře v životopise

Ať už se po absolvování studia v zahraničí chystáte dál studovat nebo začít budovat kariéru, zahraniční školou zaujmete nejen svého možného budoucího zaměstnavatele.

Naučíte se být nezávislí

Doma vám skoro vždy někdo kryje záda, v zahraničí ale budete odkázáni sami na sebe. Najednou zjistíte, co vše je potřeba zařídit k základním věcem, jako je nákup, cestování hromadnou dopravou či jízda v autě – například v Anglii, kde se jezdí na silnicích vlevo.

Získáte spoustu zkušeností i mimo studium

Během studia si můžete i přivydělat, během čehož nabydete také mnoho praktických zkušeností. Možnost brigády často nabízí i škola, na které studujete. Často mají studentský klub – a právě tam by měly směrovat vaše první kroky. Starší studenti vám se vším poradí a především v začátcích pomohou.

Poznáte svět a nové lidi

Díky studiu v zahraničí máte pochopitelně jedinečnou možnost vidět a poznat cizí kultury a rozšířit si obzory. Většinu lidí na mezinárodních školách navíc spojuje jedna věc – všichni šli do něčeho nového a podobně jako vy se teprve rozkoukávají. Navážete tak zde kontakty snadněji, než si myslíte.

Mimoškolní aktivity

Studentský život nabízí spoustu mimoškolních aktivit, a to od umění až po sport. Právě sport je jednou z největších výhod na zahraničních univerzitách, velmi rozšířený je zejména ve Spojených státech. Studenti se tam mohou věnovat jakémukoli sportu a postupně se rozvíjet v tom, co je baví.

Obrovskou výhodou je, že pokud se danému sportu věnujete na vyšší úrovni, může vám univerzita díky tomu nabídnout i stipendium.

Výhod je nespočetně ale stejně tak se najdou i nevýhody. Jako ilustrační příklad se nabízí studium ve Velké Británii.

Výhody:

Nejdostupnější anglicky mluvící destinace pro vysokoškolské studium.

Velký výběr oborů v angličtině (i velmi specifických).

Získaný diplom má mezinárodní uplatnění, navíc vzdělání je nejen teoretické, ale propojuje teorii s praxí.

Bohatý studentský život – univerzity nabízí řadu mimoškolních aktivit.

Výše poplatků za přihlášky – nižší než v ČR.

Možnost získat studentskou půjčku na pokrytí školného (pro EU studenty) od britské vlády za velmi výhodných podmínek je snadné (stačí vyplnění přihlášky).

Nevýhody:

Je velmi obtížné být přijat/a na některé obory.

Samotné studium je (kromě Skotska) velmi nákladné.

Stipendia pro studenty z EU jsou velmi omezená.

Je nutné osobně přiletět na případné pohovory v rámci přijímacího procesu.

Krátkodobý kurz

Nechcete se v zahraničí vázat na čtyři roky studia, ale jen získat zkušenosti? Žádný problém, existují jazykové kurzy, při kterých chodíte do školy a zároveň poznáváte novou kulturu. Jazykové kurzy mohou trvat týden i několik měsíců, přihlásit se může každý.

Na druhou stranu jsou dost finančně nákladné, a ne vždy máte zaručené, že vás bude vyučovat rodilý mluvčí. Motivace studentů na jazykových kurzech bývá menší než u studentů na vysokých školách, protože jak už bylo zmíněno – není to dlouhodobá záležitost a vlastně „o nic nejde“. Samozřejmě kromě peněz.

Na zařizování nebudete sami

Existuje mnoho agentur, které vám poradí s výběrem pro vás nejlepší destinace i školy. Pomohou vám zajistit ubytování, cestu a veškeré papírování.

Finance

Je nutné počítat s tím, že studium v zahraničí je nákladné. Záleží však na destinaci, kterou si vyberete. Studovat například v Německu vyjde levněji, než vycestovat do USA. Některé školy nabízí studentské půjčky. Získání stipendia je nejsnazší cestou, jak může vysokoškolák přijít k zahraničním studijním zkušenostem.

Doporučujeme nejprve zajít na studijní oddělení či na oddělení zahraničních/mezinárodních vztahů.



Odpověď na úvodní otázku, zda studovat v zahraničí, nebo zůstat doma, tedy zní – je to na vás a na vašem odhodlání se do toho pustit a vše zařídit do posledního detailu. Chce to dlouhodobé analyzování všech škol, destinací a podmínek pro přijetí.

Zahraničí rozhodně každému rozšíří obzory, ukáže jiný způsob života, je ale důležité si uvědomit, že ne všechny obory jsou v zahraničí vyučovány na lepší úrovni než u nás. Proto se nerozhodujte na základě názoru, že v zahraničí musí být úroveň studia za každou cenu vyšší.