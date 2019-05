Vláda podpořila zpřístupnění učitelské profese nepedagogům. Do tří let si mají doplnit vzdělání

Na středních školách a na druhém stupni ZŠ možná budou smět opět začít učit i lidé bez pedagogického vzdělání. Vyplývá to z novely zákona o pedagogických pracovnících, kterou v pondělí schválila vláda. Na Twitteru o tom informoval ministr školství Robert Plaga (ANO). Noví učitelé by si museli vzdělání doplnit do tří let, první dva roky by na ně měli dohlížet zkušenější kolegové. Novela by podle MŠMT měla platit od září.