fš, Novinky, ČTK

Marina Simianová z argentinské Národní výzkumné rady pro vědu a techniku v soutěži vyhrála 500 tisíc pesos (asi 255 tisíc Kč). Hodlá za to nakoupit vybavení pro svou nanobiologickou laboratoř, která zkoumá zejména onkologickou léčbu rakoviny prsu, ale i další formy rakoviny.

„Nejsem žádná hrdinka. Použila jsem strategii, která byla kreativní a prostě jen trochu jiná, abych sehnala potřebné peníze na fungování svého týmu,“ vysvětlila vědkyně podle listu New York Post v rozhovoru na univerzitě v argentinském hlavním městě Buenos Aires.

In crisis-hit Argentina, cancer researcher turns to game show for funds https://t.co/AF7B5gGZ5b via @CassLGarrison and Miguel Lo Bianco pic.twitter.com/Pt5Nup5BKL — Reuters Top News (@Reuters) 10. května 2019

Slabý kurz tamní měny totiž poznamenal i argentinskou kupní sílu, což se v případě Simianové projevilo hlavně při objednávání vybavení v dolarech – což je běžná praxe, kterou lidé využívají kvůli lepší dostupnosti zboží i nižším cenám.

Do země se vrací méně vědců

Přední vládní činitel zodpovědný za vědu a technologie řekl agentuře Reuters, že rozpočet pro výzkum se zvýšil od doby, kdy se úřadu v roce 2015 ujal prezident Mauricio Macri. Uznal však, že ekonomické výkyvy způsobily zpoždění v čerpání fondů.

Dodal rovněž, že se do země vrací méně argentinských odborníků, kteří absolvovali výzkum v zahraničí. Loni se jich vrátilo pouhých 41, zatímco v roce 2013 to bylo ještě 90. Hrozí tak nebezpečí odlivu mozků.

Argentina má tři nositele Nobelovy ceny za vědu, vědci si ale dlouhodobě stěžují na to, že jim v oboru chybějí prostředky.

Časté prodlevy ve financování jsou též důvodem, proč Simianová zkusila štěstí na poli zábavního průmyslu. Financování jejího vědeckého projektu, který zkoumá rezistenci rakoviny na léčiva, bylo schváleno v roce 2017. Peníze ale přitékají jen po malých částech, loni obdržela pouhou polovinu slíbené částky.

Vědkyně, která o svých potížích promluvila během účinkování v pořadu, uvedla, že doufá, že její televizní debut přitáhne pozornost veřejnosti k vědecké práci.

„Nemohu věřit tomu, jaký dopad to mělo. Doufám, že nám to pomůže mluvit o tom, co se děje ve vědě a technologiích. Vždyť právě o to nám vědcům jde,“ prohlásila pro agenturu Reuters s tím, že svou práci dělá s velkým nasazením, avšak je třeba k tomu mít aspoň minimální podmínky.

Soutěž proběhla minulý týden. Po vítězství ve hře tuto vedoucí výzkumnici podle španělského deníku El País přijal argentinský prezident Macri.