Jde o start dvoustupňové nosné rakety Falcon 9 americké soukromé společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska s nákladní lodí Dragon.

We have ignition and liftoff at 2:48 am ET of the @SpaceX Falcon 9 rocket and Dragon spacecraft! It is the company’s 17th mission to deliver supplies, equipment and science materials to the station. https://t.co/ybhF6vVKNb pic.twitter.com/dNvkCVZCoW