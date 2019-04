fš, Novinky

„Je lákavé radovat se, že přicházíme již podruhé od roku 2016 o méně lesů než dříve. Nicméně pokud se podíváme na vývoj za posledních 18 let, uvidíme, že celková tendence je stále stoupající. V tomto boji tedy zatím rozhodně nevítězíme,“ upozornila Frances Seymourová z americké nevládní organizace Ústav pro světové zdroje (WRI).

Rok 2018 byl o něco příznivější hlavně díky tomu, že byl vlhčí a že se událo méně požárů.

Loňský úbytek je nižší než v roce 2016 a 2017, kdy zmizelo velké množství lesů právě kvůli požárům.

Zmizely pralesy velikosti Belgie

Obzvlášť znepokojivý je podle BBC úbytek pralesů, kterých za minulý rok zmizelo 30 tisíc čtverečních kilometrů – zhruba tolik, jako je rozloha Belgie. Nejvíce pralesa ztratila Brazílie, i když je pravda, že tam úbytek mezi lety 2007 a 2015 poklesl o 70 procent.

Obavy ale mají ekologové z nové vlády tamního ultrapravicového prezidenta Jaira Bolsonara, který se úřadu ujal letos v lednu a už při volební kampani kritizoval pokuty za poškozování životního prostředí a uvažoval o odstoupení od takzvané pařížské dohody o klimatu.

Když ještě zůstaneme v Jižní Americe, nelze nezmínit Peru, Bolívii i Kolumbii. Právě v Kolumbii se úbytek lesů paradoxně zrychluje od uzavření mírové dohody mezi vládou a skupinou Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC) v roce 2016. Oblasti, které byly dříve nepřístupné, jsou totiž otevřené hospodářské činnosti.

Nejde však jen o tento kontinent, natož o oblast Amazonie. Podle zprávy Global Forest Watch od WRI – založené na analýze satelitních snímků – mizí pralesy stále rychleji i v Africe, konkrétně hlavně v Kongu, Ghaně, Pobřeží slonoviny nebo na Madagaskaru – tento ostrovní stát loni přišel o dvě procenta svých pralesních porostů, což je v rámci jedné země nejvyšší podíl.

Pozitivní trend v Indonésii

Zato například v Indonésii zmizelo o 40 procent méně pralesů než v předchozích letech. Stalo se tak díky menšímu množství požárů a též z důvodu politiky místní vlády, která pralesy stále více chrání.

Takže zatímco v roce 2002 tvořily Brazílie s Indonésií dohromady 71 procent z celkových úbytků tropických deštných lesů, loni se již tyto dva státy podílely „pouze“ 46 procenty na úbytku pralesů.

List The New York Times na závěr výstižně shrnul, že sice loni nešlo o rekordní úroveň ničení lesů, problém to je však nadále obrovský. Rok 2018 byl o něco příznivější vlastně zejména jen díky tomu, že byl vlhčí a že se událo méně požárů.