Děti do pěti let by neměly sedět u obrazovek déle než hodinu, varuje WHO

Světová zdravotnická organizace (WHO) poprvé vydala doporučení na denní režim u dětí mladších pěti let. Stojí v něm, že v prvních dvou letech života by dítě nemělo sedávat před televizní obrazovkou či hrát počítačové hry, v dalších třech letech by dané aktivity neměly zabírat více než hodinu denně. Zásady WHO, se kterými souhlasí i české ministerstvo zdravotnictví, naopak zdůrazňují význam pohybu a kvalitního spánku pro zdravý vývoj.