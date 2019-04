Po dopadu asteroidu před 66 miliony let se vytvořil kráter široký téměř 80 kilometrů a hluboký zhruba 30 kilometrů.

Kolize katapultovala vysokou rychlostí tuny roztavené lávy, vypařující se horniny a asteroidového prachu. Zasažena byla celá planeta, a právě to pravděpodobně vedlo ke konci druhohor v období křídy k vyhynutí 75 procent života na Zemi.

The Tanis site in North Dakota contains evidence of the asteroid impact that killed off the dinosaurs. https://t.co/quLLNt1bue