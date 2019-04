fš, Novinky

V Česku se do týdne zapojilo 120 základních i středních škol, 45 dětských domovů a více než 30 institucí a knihoven. V úhrnu se podařilo oslovit celkem 17 215 dětí z ČR.

Uskutečnila se řada přednášek, besed, workshopů, projektových dnů a akcí pro veřejnost, jichž se zúčastnilo několik desítek certifikovaných evropských finančních poradců a kvalifikovaných lektorů finanční gramotnosti projektu Finanční gramotnost do škol od neziskové organizace yourchance.

Neutratit všechno!

Mezinárodní workshop na téma „Co mě naučili doma a ve škole o penězích“ proběhl na Trojském gymnáziu v Praze.

Setkání se studenty potvrdilo, že prostor pro finanční vzdělávání mezi žáky ZŠ a SŠ je velký a panuje silná potřeba získávat postupně vztah k penězům, vlastní podnikavosti i budoucí životní prosperitě. Důležité je podle organizátorů tento přístup přenést též do rodin.

Workshop na Trojském gymnáziu v Praze

FOTO: archiv yourchance

„Tématem finanční gramotnosti je jednoduše neutratit všechno. Je to o tom, za co utrácím, kolik co stojí a co si můžu dovolit. To, co dnes neutratím, se může mnohem lépe a zásadněji hodit později,“ vysvětlil dětem smysl vztahu k penězům Radim Houdek z české kanceláře EFPA, což je instituce akreditovaná ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti v oblasti investic, penzí a úvěrů.

Žáci se mohli dále zapojit do on-line hry „Rozpočti si to“, která je jedinou národní soutěží ve finanční gramotnosti žáků základních a středních škol. Dále se mohli přihlásit do již tradičního turnaje školních tříd ve hře o životě a financích „FinGRplay“.

Postihnout školáky i sociálně vyloučené skupiny

Na zmíněné závěrečné konferenci, která proběhla 10. dubna, se mimo jiné hovořilo o konkrétních krocích a prostředcích zvyšujících finanční vzdělání.

Závěrečná konference shrnující Global Money Week

FOTO: EFPA ČR

V průběhu konference byli zároveň oceněni výherci turnaje „FinGRplay“. Z rukou Jany Merunkové z yourchance obdrželi Bronzový a Stříbrný certifikát zástupci škol, které získaly titul „Finančně gramotná škola“.

Učitelka ZŠ Smetanova ve Vimperku Jana Doležalová převzala Diamantový certifikát jako ocenění pro lokálního lídra, který se zasazuje o šíření finančního vzdělání nejen mezi žáky, rodiče, školy i další skupiny obyvatel.

„Cílem GMW je oslovit nejen děti a mládež, ale také působit na skupiny sociálně vyloučené a ohrožené předlužením – i na širší veřejnost,“ dodala Marta Gellová, spoluzakladatelka a předsedkyně rady EFPA ČR.

Hlavním partnerem akce byla Komerční banka, strategické partnerství měla Nadace DRFG. Událost zaštítila kromě ČNB i ministerstva školství a financí, podpořilo ji přes sto organizací z řad škol a finančních institucí. Národními organizátory jsou yourchance a EFPA.

Ilustrační snímek k akci GMW

FOTO: archiv Miroslav Lepeška

Zakladatelem iniciativy GMW je nevládní organizace Child & Youth Finance International (CYFI) se sídlem v nizozemském Amsterdamu, která chce kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření.