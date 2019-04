Pavel Karban, Právo

Podle děkana Fakulty strojní Iva Hlavatého „rozjela“ VŠB-TUO unikátní projekt. „Studijní specializace renovační dílna bude otevřena od příštího akademického roku,“ uvedl a dodal, že tzv. Turínská charta říká, kolik a jak se mají staré motocykly upravovat, jaké procento se může vyrábět z nových dílů.

„To znamená, že budeme studenty učit pomocí nových technologií, jako je 3D tisk nebo 3D skenování, a spoluprací se starými dokumenty tak, aby absolvent, který ukončí v prvním kole bakalářské studium strojírenství a specializaci restaurátorství, znal a uměl se pohybovat ve strojařině a částečně i v umění,” vysvětlil.

Strojaři na trhu chybějí



Hlavatý upozornil, že strojaři na trhu práce obecně chybějí. A propojení s restaurátorstvím motocyklů prý může tento obor udělat atraktivnějším.

„Ve střední Evropě je obor restaurátorství z hlediska strojařiny velice zajímavý a je jediný. Jsme první, kteří to spouštějí. Doufám, že o to bude zájem. V prvních letech počítáme s 15 až 20 studenty, kteří by se uplatnili právě v restaurátorství,“ nastínil děkan Fakulty strojní.

Dva motocykly za rok



Ročně by měli studenti spolu s odborníky zrestaurovat v dílně dva motocykly.

„Začínáme nyní, k dispozici máme kolem 40 až 50 rozebraných nebo poškozených motocyklů,“ prozradil Hlavatý, který neopomněl připomenout, že bez podpory velkého sběratele motocyklových veteránů, akademického sochaře Miroslava Rybičky z nedalekého Jistebníku, by dílna neměla smysl.

Miroslav Rybička (vpravo) coby majitel sbírky historických motocyklů u jednoho ze strojů, který bude v dílně zrenovován.

FOTO: Pavel Karban, Právo

Právě Rybička totiž daroval dílně všechny motocykly a vlastní na ně i řadu náhradních dílů.

„Před více než 30 lety jsem napsal osnovy restaurování historických dopravních prostředků. Stále leží na ministerstvu školství, svého času prošly univerzitami celé Evropy a vy jste je uvedli v život,“ pochválil Rybička při pátečním slavnostním otevření restaurátorské dílny vedení fakulty.

Propagace technických oborů mezi studenty

Na vybudování dílny přispěl částkou půl milionu korun Moravskoslezský kraj.

„Peníze nejsou až tak důležité. Myslím si, že jde o využití obrovského potenciálu, který tento kraj má. Je to pokračování strojírenské tradice na úplně nové úrovni,“ prohlásil hejtman Ivo Vondrák (ANO).

„Když objíždím střední školy a ptám se, kdo chce studovat technické obory, tak je to jeden nebo dva lidé. A já si myslím, že právě propagací technických oborů tímto způsobem, nabídnout jim něco výjimečného, unikátního, to je cesta, jak mladé k technickým oborům dostat. Je důležité získat lidi k tomu, že si začnou vážit této práce a budou na ni hrdi,“ uzavřel hejtman.