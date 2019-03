Učitelé v černém vyjádří nesouhlas se stavem školství

Někteří učitelé pravděpodobně přijdou ve čtvrtek 28. března – symbolicky na Den učitelů – do školy v černém oblečení na protest proti současnému stavu školství. Akcí Vidíme to černě chtějí upozornit na svou nespokojenost s financováním a různými opatřeními. Podporují to například spolky Pedagogická komora či Učitelská platforma.