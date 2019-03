Nejsi očkován? Nesmíš do školy! Itálie přišla s novým zákonem

Podle nového zákona nesmějí beztrestně přijít do školy děti, u kterých není možné prokázat, že absolvovaly řádné očkování. Takový je podle stanice BBC výsledek několikaměsíční diskuze o problematice povinného očkování. Pokud rodiče pošlou do školy svého neočkovaného potomka, riskují pokutu až do výše 500 eur, tedy přes 12 800 Kč.