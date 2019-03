„Nenašli jsme žádnou podporu pro hypotézu o zvýšeném riziku autismu po očkování látkou MMR ani pro hypotézu, že očkování s použitím MMR vyvolává autismus u podskupin, které jsou k němu náchylné a jež jsou charakterizovány ekologickými a rodinnými rizikovými faktory. Není žádná podpora pro (hypotézu o) hromadění případů autismu ve specifickém období po očkování MMR,“ tvrdí autoři studie.

Ti podle deníku The Guardian prozkoumali 6517 případů autismu, které našli mezi 650 tisíci dětmi v rejstříku dánské populace. Vybrané děti sledovali po dobu deseti let.

Autoři zjišťovali, zda některé skupiny dětí jsou po očkování vakcínou MMR zranitelnější autismem než jiné. Zkoumali také případy sourozenců, z nichž jeden trpěl autismem, stejně jako děti, které měly zvýšené rizikové faktory pro autismus (patří k nim i vyšší stáří rodičů).

Pozornosti neušla ani možnost, že více případů autismu se vyskytlo mezi dětmi, které před MMR podstoupily ještě jiné očkování. Přezkoumáno bylo i tvrzení odpůrců MMR, že se mezi dětmi objevují „shluky“ zhoršujících se forem autismu, které jsou způsobeny očkováním a neobjevují se v běžné populaci.

Podle vedoucího studie doktora Anderse Petera Hviida z kodaňského Statens Serum Institutu se vědci věnovali všem těmto domněnkám. Ukázalo se přitom, že jsou mylné.

Dánové zveřejnili první analýzu popírající vazbu mezi MMR a autismem už v roce 2002. „Tato studie nerozptýlila představu, že očkování způsobuje autismus. Pamatuji si, že před pár lety jsme dokonce viděli Donalda Trumpa, jak při své prezidentské kampani tweetuje, že očkování vede k autismu,“ postěžoval si Hviid.

Healthy young child goes to doctor, gets pumped with massive shot of many vaccines, doesn't feel good and changes - AUTISM. Many such cases!