Jakub Štěpánek, Novinky

Jak jste se k fyzice a vědě obecně dostala? Je to dědičné?

Nevím, jestli úplně dědičné. Oba moji rodiče jsou doktoři a s fyzikou nemají nic moc společného. U nás v rodině to ale vždycky fungovalo tak, že ať už jsem chtěla dělat cokoliv, rodiče mě v tom podporovali. Potom musím říct, že jsem měla štěstí na výborné učitele ve škole, kteří mě k vědě vedli.

Jessica Wadeová

Čemu přesně se věnujete?

Jsem fyzička na Imperial College v Londýně, kde se zabýváme vývojem elektronických zařízení z lehkých a pružných materiálů na bázi uhlíku. Pracuji zejména na vývoji světelných diod. Asi si vybavíte například prohnuté OLED televize.

Byla bych ráda, kdyby se odbouraly přežité stereotypy, které brání nadaným lidem v jejich uplatnění.

Zkuste laicky popsat, jak vypadá den vědce?

Zhruba tak, že sednete do letadla a letíte na konferenci do Prahy. Ne, teď vážně, každý den je jiný.

Samozřejmě práce v laboratoři, kde hledáme nové materiály a zkoumáme je, ale patří do toho i výuka mladých vědců a doktorandů. Učím na škole, takže předávání zkušeností a vyučování studentů je rovněž náplní mé práce.

Konference nesla název Ženy ve vědě.

Nemohu si nevšimnout lehké podobnosti se seriálem The Big Bang Theory (Teorie velkého třesku), kde vystupuje skupina vědců, kteří žijí ve svém vlastním světě. Vnímá vás tak někdy okolí?

V tom seriálu se Sheldon (Dr. Sheldon Lee Cooper, B.S., M.S., M.A., Ph.D., Sc.D., fiktivní postava z amerického sitcomu Teorie velkého třesku - pozn. red.) a ostatní zabývají jiným druhem fyziky, ale pracuji s týmem lidí z celého světa, kde je důležitá spolupráce, a občas si opravdu užijeme spoustu legrace, stejně jako v tom seriálu. Nicméně tuším, že oni většinu času sedí na gauči, kdežto my opravdu pracujeme v laboratořích.

Jim Parsons, jako Sheldon Cooper ze seriálu Teorie velkého třesku.

FOTO: CBS

Co říkáte na vztah mladých lidí k vědě?

Myslím si, že mladé lidi věda baví. Existuje spousta úžasných věcí. Takové experimenty, duhy, raketoplány a objevování vesmíru, to jsou záležitosti, které mladé lidi zajímají. Je důležité v nich vyvolávat zvědavost a nedělat z vědy takovou vědu.

Věda v někom může vyvolávat strach z toho, že je náročná.

Ano, někdy tak může působit, ale nemyslím si, že to je strach toho typu, že by kvůli tomu někdo lezl pod stůl. Mladí lidé jsou plní síly, je potřeba odbourávat stereotypy a neříkat lidem, co by je mělo bavit a co ne, jen proto, že jde o kluka, nebo holku. Vezměte si například Gretu Thunbergovou, mladou dívku, která vyzvala hlavně mladé lidi, aby se angažovali v boji proti znečištění ovzduší.

Vy osobně bojujete za uplatnění žen ve vědě. Jak správně motivovat mladé ženy, aby se o vědu zajímaly?

Myslím, že první věc je, aby měly pocit, že vědu skutečně mohou dělat a že jsou v ní vítány. Je také potřeba, aby byla vidět odvedená práce, aby bylo zřejmé, že je možné díky vědě měnit svět, ať už prostřednictvím jakéhokoliv oboru. Byla bych ráda, kdyby se odbouraly přežité stereotypy, které brání nadaným lidem v jejich uplatnění.

Rovněž jsem narazil na výrok italského fyzika Alessandra Strumia, že fyziku vynalezli a vybudovali muži. A ženy v ní prý mají místo, jen aby se docílilo rovnoprávnosti. To jsou ostrá slova.

Mýlí se! Jeho výrok a celá jeho prezentace byly hrozné. Navíc to říkal na konferenci v sálu plném mladých žen. Byl naštvaný, že nějaká žena dostala práci, kterou on nedostal, což neunesl. Musíme si uvědomit, že například na Univerzitě v Cambridgi mohly ženy získat diplom až v roce 1948, univerzita přitom byla založena o víc než 700 let dříve, to samozřejmě také hraje roli.

Jessica Wadeová

V České republice se hojně diskutuje o povinné maturitě z matematiky, měla by to být podle vás povinnost?

No, myslím, že každý by o matematice měl mít povědomí, protože to je základ logického myšlení. Nehledě na to, že je příjemné umět si spočítat třeba daně.

Bohužel často se vyučuje tak, že je to nuda, dril a nedá se pak použít v reálném životě. Musíme hledat mnohem lepší metody toho, jak matematiku učit. Poslouchat někoho před tabulí, jak vám nalévá do hlavy čísla, to mladé lidi nebaví. Potom si musíme platit nejrůznější finanční poradce, přitom bychom to mohli zvládnout s přehledem sami. Takže ano, matematika je důležitá.