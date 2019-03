Geokoróna, tedy tenké mračno atomů vodíku, jež je částí plynného obalu naší planety ve výšce nad 1000 kilometrů, se tak podle zjištění vědců táhne do vesmíru až do vzdálenosti 630 000 kilometrů. Pro srovnání – průměrná vzdálenost oběžné dráhy Měsíce od Země je 384 600 kilometrů.

Celý snímek z roku 1972, na kterém je patrná zemská geokoróna. Tehdy si odborníci mysleli, že je její dosah mnohem menší.

FOTO: John W. Young, NASA

„Měsíc prolétá zemskou atmosférou,“ uvedl v prohlášení vedoucí autor zmíněné vědecké zprávy Igor Baljukin z moskevského Institutu kosmického výzkumu.

„Nebyli jsme si toho vědomi, dokud jsme neoprášili pozorování učiněná před dvěma desetiletími sondou SOHO,“ dodal ruský expert.

Sluneční a heliosférická observatoř SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) je sonda vypuštěná v prosinci 1995 ke studiu Slunce. Jde o společný projekt Evropské kosmické agentury ESA a americké NASA.

Kosmická sonda SOHO

FOTO: Profimedia.cz

SOHO zkoumající Slunce. Ilustrační obrázek

FOTO: Spacecraft: ESA/ATG medialab; Sun: ESA/NASA SOHO, CC BY-SA 3.0 IGO

Baljukinův tým analyzoval již archivovaná data SOHO, konkrétně výsledky měření určitého ultrafialového záření. Sluneční záření reaguje s atomy vodíku v geokoróně, což lze pozorovat z vesmíru, nikoli ze Země.

Vědci o existenci geokoróny vědí už dlouho. Lidé účastnící se mise NASA Apollo 16 ji nasnímali z povrchu Měsíce v roce 1972, fotografem byl konkrétně americký astronaut John Young. Tehdy se ještě předpokládalo, že její dosah je menší.

