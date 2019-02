fš, Novinky

„Vědci hledali Higgsův boson, nejnověji objevený přírůstek do rodiny částic, celých 45 let. Uspěli v roce 2011, rok poté se to potvrdilo a v roce 2013 za to jeho duchovní otcové získali Nobelovu cenu. Účastníci naší akce se mohou pokusit tuto částici najít také,“ představil jeden ze zlatých hřebů programu Jiří Král, vědecký pracovník FJFI, který současně pracuje v CERNu v oddělení urychlovačů.

„Možná bude někdo z nich v budoucnu aspirantem na toto nejvyšší vědecké ocenění. V oboru částicové fyziky se skrývá spousta tajemství čekajících na objevení,“ doplnil Král.

Higgsův boson je součást takzvaného standardního modelu částicové fyziky, která dle řady vědců hraje klíčovou roli ve vysvětlení původu hmotnosti ostatních elementárních částic. Poprvé jej předpověděl roku 1964 britský fyzik Peter Higgs, který rozpracoval myšlenky s Philipem Andersonem a nezávisle několika dalšími odborníky. V červenci 2012 byl potvrzen objev nového bosonu, jehož vlastnosti jsou konzistentní právě s Higgsovým. Objevu se dosáhlo díky parametrům ženevského urychlovače LHC.

„Pro studenty SŠ je akce příležitostí zjistit, jak se dělá špičkový výzkum na jednom z nejprestižnějších vědeckých pracovišť – v CERNu. Budou jim přednášet lidé, kteří mají nemalé zkušenosti odsud i z jiných světových laboratoří. Prostřednictvím videokonference se studenti s CERNem propojí a budou moci diskutovat o dosažených výsledcích i s účastníky z dalších zemí,“ popsal spoluorganizátor dne Miroslav Myška z FJFI.

Do na dálku konané konference se připojí například i Italský institut pro jadernou fyziku v Neapoli, výzkumné pracoviště a univerzita LIP-Minho v portugalské Braze, Barcelonská univerzita ve Španělsku, britská Birminghamská univerzita či americká Univerzita v Cincinnati.

Nejprve přednášky, pak cvičení



Na FJFI bude akce probíhat 8. března od 9:30 do 17 hodin v hlavní budově v Břehové ulici v Praze.

Program dopoledne odstartuje přednáškami. Ty žáky uvedou do problematiky a usnadní jim zapojení do odpoledních praktických cvičení: Hledání Higgsova bosonu z rozpadu na Z0 boson na experimentu ATLAS na nejsilnějším urychlovači LHC v CERNu nebo Měření doby života půvabné částice (tzv. kvarku) jménem D0 na experimentu LHCb též na LHC. Den studenti zakončí již uvedenou videokonferencí.

Akce Staň se na den částicovým fyzikem je součástí celosvětového projektu International Masterclasses, který organizují Mezinárodní skupina pro popularizaci částicové fyziky (IPPOG), Evropská fyzikální společnost (EPS) a právě CERN. Každoročně se do něj zapojuje zhruba 10 tisíc studentů z celého světa.