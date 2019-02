ren, fš, Novinky

„Pokud nezměníme systém, že financujeme školy podle počtu žáků a není tam přirozené síto v čase studia, tak je samozřejmě cut-off score nesmysl,“ řekl Babiš novinářům v pondělí odpoledne.

„Jsem z úplně jiné generace. Pokud mám třídní učitelku čtyři roky a ona přesně ví, jaký jsem žák, a potom jdu na zkoušku, mám špatný den a pokazím to, tak je to nesmysl,“ uvedl trochu nadnesený příklad, proč by za současného stavu neměl u budoucnosti rozhodovat jeden přísně nastavený test.

Potvrdil, že poté, co se problému trochu věnoval, dospěl k závěru, že názory mnohých hejtmanů, tedy hlavně těch „jeho“ za ANO, prý nejsou správné. „V tomto směru si myslím, že má Plaga správné stanovisko,“ postavil se premiér na stranu ministra školství.

Plaga nechce bariéru vstupu na školy

Asociace krajů navrhla, aby na maturitní obory nemohli být přijati studenti, kteří při jednotných přijímacích zkouškách z češtiny a matematiky nedosáhnou alespoň 30 bodů. Podle předsedkyně asociace a hejtmanky Karlovarského kraje Jany Vildumetzové (ANO) by cut-off score pomohlo zvýšit úroveň vzdělávání.

Hejtmani chtěli zavést minimální bodovou hranici pro přijetí na střední školy, aby zamezili tomu, že velké procento žáků údajně bez studijních předpokladů neuspěje u maturit. Nyní jsou jednotné přijímací zkoušky, ale o hranici potřebné pro přijetí rozhodují ředitelé škol.

Nicméně z analýzy MŠMT vyplynulo, že by to dopadlo na chudší regiony, a ještě víc by to prohloubilo rozdíly mezi jednotlivými kraji v Česku.

Šéf resortu školství Plaga v lednu zavedení hranice úspěšnosti pro přijetí na maturitní obory striktně odmítl s tím, že ke zlepšení kvality tuzemského školství by to nevedlo. Podpořili ho i zástupci zaměstnavatelů a odborů, proti systému se minulý týden postavil také Plzeňský kraj.

„Musíme vykonávat důsledný dohled nad kvalitou středních škol, ale nikoliv přes nástroj bariéry vstupu na školy. Musíme podporovat technické vzdělávání a motivovat školy, aby se tomu věnovaly. Cesty ke zvýšení kvality jsou jiné než cut-off score,” zdůraznil dříve Plaga.

I podle předsedy Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Jana Wiesnera je třeba více podpořit právě technické vzdělání – od učňovských oborů až po ty s maturitou.

Facebookový příspěvek předsedy vlády, kde se vyjadřuje k hranici přijetí na SŠ i k zákonu o pedagogických pracovnících.

Babiš na Facebooku též připomněl, že se chystá novela zákona o pedagogických pracovnících. „Chceme, aby kdokoli s vysokoškolským titulem mohl učit. Bude stačit, když si do tří let udělá pedagogickou přípravu,“ dodal.