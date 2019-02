Jiří Mach, Právo

Nárok na zvýšení příplatků třídním učitelům sice zpochybňuje málokdo, ale pořád vyvstávají nové zádrhele.

Odměny třídních učitelů jsou největší výsměch. Filip, třídní učitel ZŠ

„Odučím si svoje hodiny a potom ve svém volném čase věčně vyplňuju nějaké papíry. Kolem inkluze je toho taky hodně, byť její význam nezpochybňuju. Ale navíc musím posílat školským poradenským zařízením reporty, popisy speciálních opatření atd. A za to mám šest stovek měsíčně,“ popsal Právu třídní učitel Filip, který působí na základní škole v jednom ze statutárních měst.

Za každou hodinu práce navíc má tedy jen několik desítek korun k dobru. „Třídnické odměny jsou největší problém, to je nejvíc podfinancovaná oblast. Je to největší výsměch a bolest. Nikdo to nechce dělat,“ rozčiloval se.

Mimoškolní aktivity i kariérové poradenství



Kromě toho vypracovávají třídní učitelé individuální vzdělávací plány, mají na starosti organizaci výletů, škol v přírodě a jiné mimoškolní aktivity, s nimiž je spojen i stres z obav kvůli úrazům. V popisu práce mají také komunikaci s rodiči i kariérní poradenství.

„Dřív bývaly ještě extra třídnické hodiny. Teď už ale na to víceméně není čas, tak se to tak nějak honí porůznu,“ řekl Právu šéf školských odborů František Dobšík.

Předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík.

FOTO: Petr Horník, Právo

Před lety býval třídnický příplatek možná motivační, ale za posledních deset let se s ním nehnulo. Momentálně se pohybuje mezi 500 až 1300 korunami měsíčně. A to přesto, že už několik let vláda investuje do růstu platů kantorů a druhým rokem rostou jejich mzdy v průměru dokonce o 15 procent. Za poslední čtyři roky stoupl průměrný plat kantorů o sedm tisíc.

Učitelům se tedy do třídnictví moc nechce a občas ho dostávají befelem od ředitele školy.

„Je to škola od školy a třída od třídy. Když tam máte třídu, kde se to sejde špatně, tak je to velmi složité. Ale někdy je ten kolektiv bezva a o to má pak učitel snazší práci,“ přiblížil Dobšík. Nicméně i v té nejlepší třídě mají třídní učitelé na krku chabě hodnocené vícepráce.

Problematika nenárokových odměn



Pohnout s příplatky pro třídní učitele chtěla někdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) v rámci zákona o kariérním řádu. Počítalo se s tím, že by se příplatek pohyboval od tisícovky po 2000 měsíčně. Záleželo by na řediteli školy, kolik by třídnímu přisoudil. Ale celý zákon o kariérním řádu poslanci na poslední chvíli odpískali.

Růst příplatku oprášila KDU-ČSL, která předložila návrh na změnu zákoníku práce, podle něhož by třídní učitelé měli příplatky ve výši 2,5 až 3,5 tisíce korun. Třídní příplatky totiž nemají speciální tabulku, ale odvíjejí se od příplatků platných v celé veřejné sféře. Jejich plošné navýšení by znamenalo i navýšení příplatků třeba ve zdravotnictví nebo v sociální péči. A tomu se má návrh lidovců vyhnout.

Příplatky pro třídní ředitel vyplácet musí, ale z balíku určeného na nenárokové odměny. Tarifní složka se letos navýšila o deset procent, ale ta nenároková jen o pět procent.

„Proto stále opakuji, že nebudu zatím mluvit o tom, kolik procent má jít na odměny a kolik na tarif. Až bude vyjasněna celková suma pro příští rok, můžeme se bavit o rozdělení,“ uzavřel Dobšík.