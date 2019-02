Včelí obry objevili Clay Bolt a Eli Wymanová při cestě po indonéské provincii Severní Moluky.

„Bylo ohromné vidět druh, o kterém nebylo jasné, zda ještě vůbec přežívá. Je to něco jako létající buldok mezi hmyzem. Opravdu úžasný zážitek, když vám nad hlavou hučí šum jejich křídel,“ popsal setkání Bolt.

Bolt dále uvedl, že včela se chovala velmi klidně. „Na rozdíl od včel medonosných nemá tendenci k bodnutí. Samička obří včely byla klidná a nechovala se vůbec agresivně,“ řekl s tím, že na světě je známo asi 20 tisíc druhů včel a většina z nich není agresivní.

Giant "nightmare bee" that was once thought to be extinct has been discovered alive https://t.co/8M9MvysGBf pic.twitter.com/C4CEH3BLv5