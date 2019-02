Prales na Portoriku ztratil motýly a chřadne dál

Návrat do deštného pralesa El Yunque u města Luquillo na americkém Portoriku entomologa Brada Listera nijak nepotěšil. V porovnání s tím, co tam viděl před 35 lety, měl loni v listopadu před očima jen skrovné a smutné zbytky. Spolu s kolegou dospěl podle deníku The Guardian dokonce k závěru, že z lesa v národním parku zmizelo 98 procent pozemního hmyzu.