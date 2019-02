Sonda měla plánovanou životnost 90 dní. Den na Marsu je zhruba o půl hodiny delší než den na Zemi. Nakonec ale na povrchu Marsu Opportunity pracovala 14 let.

„Dnes, po více než 800 pokusech kontaktovat vozítko Opportunity, ohlašujeme konec úspěšné mise na Marsu," napsal na Twitteru ředitel NASA Jim Bridenstine.

After 800+ attempts to contact @MarsRovers Opportunity, today we’re announcing the end of a successful Martian mission. Intended to explore the Red Planet for 90 days, Oppy outlived its mission lifetime by 14+ years. Join us live now: https://t.co/zJwTTpQNwp #ThanksOppy pic.twitter.com/U4J26TfzDv