MŠMT připravuje systém mistrovských zkoušek pro vyučené s praxí

Ministerstvo školství chystá pilotní projekt, ve kterém by chtělo otestovat možné zavedení mistrovské zkoušky pro absolventy učebních oborů s výučním listem. Na záměru pracuje již čtvrtým rokem. Dle současného návrhu by se ke zkoušce dalo hlásit po pěti letech praxe v daném oboru. Kdy by mohla být mistrovská zkouška zavedena, úřad zatím nesdělil, nicméně by prý měla být součástí systému dalšího vzdělávání. Řeší se dále i státní část maturit.