Po smontování jednotlivých částí, vytvořených na tiskárně Stargate od zmíněné společnosti, bude raketa vysoká kolem 30 metrů a unese náklad o váze necelých 1250 kilogramů.

We can’t wait to launch from our new home at Cape Canaveral Air Force Station in Q4 of 2020! #NextGenLaunch #3DPrintTheFuture #3DRocketLaunch pic.twitter.com/g5OevBf34Z

Firma už dostala od amerického letectva povolení ke startu z mysu Canaveral na Floridě. K tomu by mělo dojít do konce roku 2020.

Pokud bude úspěšný, Relativity Space by si podle serveru Business Insider mohla dané stanoviště pronajmout až na 20 let.

We are looking forward to launching the world’s first completely 3D printed rocket, Terran 1, at our own launch site at Cape Canaveral Air Force Station! #NextGenLaunch #3DPrintTheFuture #3DRocketLaunch pic.twitter.com/4LiYYKIrUJ