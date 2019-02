fš, Novinky

Ledovec Thwaites je kolos o velikosti Floridy, jeho rozloha čítá přibližně 170 tisíc kilometrů čtverečních, zabírá tak mnohem větší plochu než celá ČR (ta má zhruba 80 tisíc km2). Nachází se v Amundsenově moři, jehož většina je zaledněná.

Úbytek ledu způsobuje teplejší moře

Vědci pod vedením NASA vnitřní strukturu ledové masy pečlivě prozkoumávali. Sice očekávali nějakou „mezeru“ mezi vrcholem útvaru a jeho podložím, existenci tak velké jeskyně však nepředpokládali.

Prostor se navíc vlivem stále teplejšího moře rozšiřuje a ledovec se uvnitř narušuje – a to zespodu, tudíž se led odlamuje ze skalního lože. Nyní je dutina vysoká skoro 300 metrů, Thwaitesův ledovec tvoří z většiny „jen“ asi kilometr tlustý led.

„Velikost a doslova výbušná rychlost růstu nově nalezeného otvoru nás překvapila," přiznali výzkumníci podle americké stanice CNN.

A @NASA-led study has found a giant, growing cavern — two-thirds the area of Manhattan and almost 1,000 feet (300 meters) tall — under Antarctica's Thwaites Glacier. https://t.co/zHykVTNRJi pic.twitter.com/S6H9LYaDAG — NASA Earth (@NASAEarth) 30. ledna 2019

Otvor mohl podle nich dříve obsahovat 14 miliard tun ledu. Většina tohoto obrovského množství měla roztát během posledních tří let.

„Dlouho jsme si mysleli, že Thwaitesův ledovec není pevně spojen s podložím pod ním. Díky nové generaci satelitů však můžeme konečně vidět detaily," poznamenal Eric Rignot z Kalifornské univerzity v Irvine, spoluautor nové studie. Dané místo je v podstatě nepřístupné, na měření jsou tedy potřeba kvalitní radary.

Ochrana a hrozba zároveň

Dle posledních údajů taje Thwaites velmi rychle, navíc klouže z kopce dolů do moře rychlostí dva kilometry za rok.

Rozpad ledovce Thwaites by nakonec mohl vést ke zvýšení hladiny moří o tři metry.

Tento ledovec je zodpovědný za zhruba čtyři procenta celosvětového nárůstu hladiny moře, následkem jeho tání se každoročně zvyšuje hladina moří o jeden milimetr. Sám o sobě má potenciál zvednout hladinu světových oceánů o zhruba 60 centimetrů.

Současně však funguje jako bariéra, která drží na pevnině led velké části západní Antarktidy. Kdyby se celý utrhl, dala by se do pohybu ještě větší masa, která by zvýšila hladinu moře o dalších zhruba 2,5 metru.

„Rozpad ledovce Thwaites by nakonec mohl vést ke zvýšení hladiny moří o tři metry,“ varoval již loni jiný odborník, Michael Wolovick z Princetonské univerzity ve Spojených státech. [celá zpráva]

Detailnější pohled na část ledovce Thwaites

FOTO: AFP PHOTO / NASA / HANDOUT, Profimedia.cz

Podle počítačových modelů a topografických map by se měl ledovec zcela rozpustit za 200 až 1000 let. Očekává se, že za následující stovku let z něj zmizí v oceánu zhruba 120 kilometrů.

Nová zjištění stále více ukazují, že je při výpočtu tání ledovců důležité zkoumat nejen jejich povrch, upozorňuje NASA. Díky pozorování spodní strany ledovců vědci doufají, že vypočítají, jak rychle se globální hladina moří zvýší v reakci na změnu klimatu. Přesnější měření tloušťky ledu a kvality podloží má napovědět, jak jsou jednotlivé scénáře pravděpodobné.