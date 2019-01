fš, Novinky

Z výzkumu realizovaného agenturou STEM pro organizaci Učitel naživo vyplývá, že mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi do 50 let bez pedagogického vzdělání jsou v Česku asi tři procenta vážných zájemců o profesi učitele. To dle expertního odhadu odpovídá zhruba počtu 30 tisíc lidí.

„Dalších 80 tisíc o možnosti jít učit také alespoň částečně uvažuje,” napsala Štěpánová, jinak též bývalá předsedkyně České středoškolské unie.

Praxe jako základ

„Mnozí vysokoškoláci uvažující o změně profese vnímají učitelství jako smysluplnou a zajímavou cestu. Často se ale setkáváme s tím, že se lidé obávají psychické náročnosti povolání a toho, že před třídou zkrátka neobstojí,” poznamenal Martin Kozel, spoluředitel Učitele naživo.

Proto pro zájemce o učitelství otevírá další ročník akreditovaného výcviku. „Náš učitelský výcvik je založený na kombinaci výuky s intenzivní praxí přímo ve škole. Budoucí učitelé si všechno zažijí na vlastní kůži,” dodal. Hlásit se do něj lze do 28. února.

Výcvik je určen absolventům nepedagogických oborů VŠ, kteří chtějí učit na druhém stupni základní školy či na střední škole. Absolvováním programu získávají pedagogické minimum.

„Největší hodnotou výcviku je pro mě jeho efektivita. Učíme se jen to podstatné a vše můžeme vyzkoušet přímo v praxi. Přitom máme dostatek volnosti a podpory pro rozvoj vlastního osobitého přístupu,“ okomentovala to jedna ze studentek 2. ročníku programu Učitel naživo Helena Cuřínová.

Organizace spolupracuje dle Štěpánové se sítí škol v Praze a okolí, na nichž studenti absolvují celoroční praxi.

Zkušený pedagog jako průvodce

„Studenti našeho programu na praxi nejsou sami. K dispozici je jim zkušený provázející učitel, se kterým diskutují, co ve třídě prožívají, a reflektují s ním průběh výuky – co fungovalo a co by například mohli udělat jinak,“ popsal druhý ředitel Učitele naživo Jan Straka.

Zdůraznil, že učitelská komunita je nedílnou součástí onoho výcviku: „Společně s výcvikem budujeme komunitu zapálených učitelů, kteří spolu sdílejí a reflektují své zkušenosti. Díky tomu je snazší hledat způsoby výuky, které sedí jim i dětem ve třídě. Součástí výcviku je tedy i následná příležitost pro profesní a osobnostní růst,“ řekl.

Pedagogické minimum: stovky hodin práce

Program Učitel naživo nabízí jednoletý nebo dvouletý výcvik v rozsahu 750 hodin, který kombinuje výuku a praxi na školách v poměru 1 : 1. Z toho 380 hodin reflektované praxe, 370 hodin výcviku v podobě tematických seminářů a přípravy, pět celodenních exkurzí do škol a možnost účasti na zahraniční exkurzi.

Výcvik je určen absolventům nepedagogických oborů vysokých škol, kteří chtějí učit děti na druhém stupni základní školy či na střední škole. Absolvováním programu studenti získávají Osvědčení o učitelské způsobilosti, takzvané pedagogické minimum.

Program společně realizují Učitel naživo, z. ú., a Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Na přípravě a realizaci programů Kozlův a Strakův tým spolupracují s řadou škol, neziskových organizací, veřejných institucí i vysokých škol. Letos v srpnu odstartuje také výcvik pro ředitele a vedení škol Ředitel naživo.

Primárně studentům nepedagogických oborů, kteří si chtějí krátce vyzkoušet kantorskou profesi, slouží jiný projekt, který nese název Výluka. [celá zpráva]