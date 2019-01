fš, Novinky

„Díky aktivitám projektu mohlo sedm základních škol zásadním způsobem rozvinout aktivity v oblasti zdravé výživy, zdravého životního stylu a bezpečnosti potravin,“ nastínil ředitel spolku Skutečně zdravá škola (SZŠ) Tomáš Václavík.

Do projektu se zapojily školy ze sedmi krajů, konkrétně ZŠ Veverská Bítýška z Jihomoravského kraje, ZŠ a MŠ Malšice z Jihočeského kraje, ZŠ a MŠ Koloděje z Prahy, ZŠ a MŠ Dětenice z Královéhradeckého kraje, ZŠ Dubá z Libereckého kraje, ZŠ Želiv z kraje Vysočina a ZŠ Waldorfská Pardubice z Pardubického kraje.

Akční skupiny pro zdravé stravování

Obsahem projektu byla dle Václavíka modelová realizace programu SZŠ v zapojených školách se zaměřením na téma bezpečných a zdravých potravin a zdravé výživy. V těchto školách byly sestaveny takzvané akční skupiny pro zdravé stravování, jejímiž členy jsou zástupci vedení školy, učitelů, starších žáků, zaměstnanců školní jídelny a rodičů.

Skupiny vždy vyhodnotily aktuální stav kultury stravování a navrhly kroky ke zlepšení. Ve školách proběhly i schůzky s lokálními dodavateli a projednaly se možnosti dodávek surovin pro školní jídelnu a exkurze pro žáky na farmu v regionu.

Vypěstované plodiny pak žáci pomohli uvařit.

FOTO: SZŠ

Pod vedením lektorek SZŠ se pracovníci školních jídelen vzdělali v rámci praktického školení na téma zdravé vaření ze sezonních lokálních surovin, v některých školách se konaly semináře pro rodiče s tipy na přípravu zdravých svačin.

Využití ve výuce

Školy též využily tématu zdravého stravování a pěstování ve výuce – školáci se zapojili do pěstování na školní zahradě. To, co sklidili, posléze využili v hodinách vaření. Realizace toho všeho vyvrcholila závěrečným projektovým dnem, na kterém žáci a učitelé prezentovali průběh a výstupy svých aktivit.

„Díky aktivitám projektu došlo ke zvýšení odborné erudovanosti učitelů, žáků a pracovníků školních jídelen v oblasti zdravé výživy a zdravého životního stylu, rovněž ke zvýšení pozitivního vnímání bezpečnosti potravin a zdravé výživy. Napomohlo to také k propagaci a zvýšení odbytu regionálních zemědělských produktů,“ poznamenal Václavík.

Pracovníci školních jídelen se mohli zúčastnit školení.

FOTO: SZŠ

Skutečně zdravá škola je občanská iniciativa usilující o zlepšení školního stravování prostřednictvím komplexního programu SZŠ. Program je určen školám, v jeho rámci se vedení, pedagogové, žáci, rodiče, pracovníci školních jídelen, dodavatelé potravin, zemědělci a zástupci místní komunity zasazují o to, aby se dětem poskytovala chutná a zdraví prospěšná jídla a vytvářely se základy kultury stravování.