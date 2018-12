Miroslav Homola, Právo

Expedice vyráží už 4. ledna, bude mít třináct členů (z toho tři ženy) a zaměří se na mikrobiologii, paleontologii či glaciologii. Jeden z důležitých vědeckých úkolů bude mít nováček ve výpravě mikrobioložka Stanislava Králová. Mladá Slovenka se zaměří na hledání nových antibiotik, které produkují bakterie žijící v Antarktidě.

„Vzorky, které během zhruba pětitýdenní expedice získám se přepraví ve speciálních kontejnerech v roztoku k nám do laboratoří a tady je pak budu moci i s kolegy dále zkoumat. Hledání nových antibiotik z bakterií, které žijí dosud zcela izolovaně je celosvětový trend,“ uvedla doktorka Králová.

Česká základna v Antarktidě slouží vědeckému zkoumání už řadu let a mezi polárními výzkumníky má značnou prestiž.

FOTO: archiv MU Brno

Z daleké a na dopravu komplikované cesty do odlehlého kouta světa, kde se nyní teploty pohybují v rozmezí od mínus deseti do plus deseti stupňů celsia se těší a jako sportovkyně se ani žádných komplikací neobává.

„Spíše musím myslet na to, že v seznamu asi 30 položek, které si musím připravit mám odškrtnuté zatím jen asi čtyři. Ale to se zvládne,“ dodává optimisticky mladá žena, která není rozhodně příznivce českého bůčku se zelím, a tak si do vlastní batožiny přibírá i zdravou stravu.

Kromě pokračujícího monitorování klimatických jevů, ledovců či výzkumu nižších rostlin a mikroorganismů bude po několika letech ve výpravě také paleontolog.

„Zaměříme se také na rozsáhlé svahové deformace související s odledněním ostrova, stejně tak jako na odběr vzorků pro datování postupů a ústupů místních ledovců v nedávné geologické minulosti a na rekonstrukci společenstev křídové fauny mělkých okrajových moří Antarktidy bohatých na život,“ uvedl vedoucí expedice Daniel Nývlt.

Chystá se i další výprava



Nebude to však jediná výprava do Antarktidy. V závěru ledna vyjede šestičlenný tým na Nelsonův ostrov, kde bude uklízet a zjišťovat možnosti rekonstrukce stanice Czecho Nelson, kterou získal Český antarktický nadační fond od cestovatele Jaroslava Pavlíčka a Masarykova univerzita si ji pronajala.

„Stanici vlastní Český antarktický nadační fond a Masarykova univerzita si ji pronajala na 99 let. Bude garantem vědeckého programu a provozu. V budoucnu by měla stanice Czeco Nelson sloužit pro výzkum přímořské části Antarktidy a také jako technicko-logistické zázemí pro stanici J. G. Mendela,“ uvedl Pavel Kapler, který výpravu povede.

Kaplerova výprava se mimo jiné pode podílet na úklidu mořských naplavenin. I do těchto odlehlých míst totiž moře vyvrhuje především plasty. Odpadu bude zhruba šest krychlových metrů, které budou ekologicky zlikvidovány v Chile a z části z nich vznikne jako varování umělecké dílo.