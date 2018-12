Raketa Falcon 9, konkrétně její poměrně nová vývojová verze Block 5, měla z Kennedyho vesmírného střediska na floridském mysu Canaveral startovat ve skoro stejný čas, jako tomu mělo být o den dříve, tedy krátce po 15. hodině našeho času.

Problémy se senzory na prvním vzletovém stupni podle SpaceX však stále přetrvávají, tudíž se start znovu posouvá a společnost prý nové datum oznámí brzy, jak avizuje na svém twitterovém účtu.

Standing down from today’s launch attempt of GPS III SV01 to further evaluate out of family reading on first stage sensors; will confirm a new launch date once complete.