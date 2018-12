Přípravné třídy se zřejmě znovu otevřou i pro děti s odkladem kvůli věku

Přípravné třídy ZŠ by se opět mohly otevřít i dětem, které mají takzvaný odklad věkem, tedy dosáhnou šesti let od září do prosince. Sněmovna ve středu schválila navzdory nesouhlasnému postoji vlády poslaneckou novelu, která to předpokládá. Školský zákon umožňuje od loňského září přijímat do přípravných tříd jen děti s povoleným odkladem povinné školní docházky kvůli nevyzrálosti. Ty, které by měly odklad věkem, opomíjí.