Alex Švamberk, Novinky

X-59 má vyrobit firma Lockheed pod vedením NASA, která na projekt vyčlenila 247,5 milionu dolarů (zhruba 5,7 mld. Kč). O realizaci projektu agentura rozhodla už v dubnu.

V listopadu probíhají testy sonických třesků na letounech F/A-18 Hornet při zvlášť navržené trajektorii letu. Základní ideou je, že sonický třesk při překonání rychlosti zvuku lze zmenšit za využití specifického tvaru, kdy má letoun velmi dlouhý trup a dlouhý nos. Rázové vlny se pak rozloží, k čemuž přispívají i kachní plošky před křídlem a složitě tvarované ocasní plochy.

„I s X-59 tu sice stále budou rázové vlny, protože křídla vytvářejí vztlak a hluk, ale tvar letadla je pečlivě navržen tak, aby se tyto vlny nesčítaly,“ vysvětlil letecký inženýr NASA Ed Haering.

Testovací pilot NASA Jim „Clue” Less u F-18 Hornetu

FOTO: NASA

NASA aerodynamickou koncepci budoucího supersoniku testuje v Texasu nad Galvestonem na upravených strojích F-18 Hornet, které látají střemhlav dolů z výšky 15 kilometrů. První testy se konaly už koncem léta. Údajně by sonický třesk neměl být hlasitější než bouchnutí dveřmi auta. Na pět stovek obyvatel Galvestonu má nahlásit, zda něco slyšeli.

„Zatímco pokračujeme v konstruování X-59, používáme střemhlavé lety ke generování tichých sonických třesků,“ dodal Haering.

F-18 Hornet použitý pro testy

FOTO: NASA

„Začátek výroby je velký skok pro projekt X-59 a budoucnost komerční nadzvukové dopravy,“ řekl programový manažer projektu u Lockheedu Peter Iosifidis.

Vyvinutý stroj by měl být schopen létat ve výši až 16 km rychlostí 1500 km/h.

Prototyp by měl vzlétnout koncem roku 2021, o rok později by měl provést několik letů nad velkými městy, kde by měl demonstrovat, jak je tichý, takže by americký úřad pro letectví FAA mohl v roce 2025 opět povolit nadzvukové lety nad pevninou.

Poslední nadzvukový let Concordu se uskutečnil v roce 2003.

Podoba letadla X-59

FOTO: NASA

Podobné stroje vyvíjejí i jiní. Aerolinky Japan Airlines vložily deset milionů dolarů do start-upu Boom, jenž je spojený s majitelem společnosti Virgin Richardem Bransonem. Boom vyvíjí technologický demonstrátor XB-1 přezdívaný Baby Boom v naději, že bude možné obnovit nadzvukovou leteckou dopravu v příští dekádě. [celá zpráva] Další projekt S-512 Supersonic by měl vzlétnout ještě letos.

Otázkou je ale efektivita podobných letounů a kolik lidí bude ochotno zaplatit několikanásobně více za to, že ušetří čas. Při nadzvukovém letu je vyšší spotřeba paliva, jenže většina aerolinek se naopak snaží stlačovat náklady. Roli také budou hrát ekologické normy, protože je snaha snížit znečištění způsobované leteckou dopravou.