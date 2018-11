fš, Novinky

V Tibetských horách budou podle informací agentury Reuters umístěny desetitisíce přístrojů, u kterých se očekává, že zvýší množství dešťové vody až o 10 miliard kubíků ročně. A to na ploše 1,6 milionu kilometrů čtverečních.

Několikakilometrové pásy mraků

Jak má přesně tato snaha o změnění počasí fungovat? Stroje budou vyrábět jemné částice jodidu stříbrného, které se do vzduchu dostanou pomocí větru a poté budou cirkulovat v atmosféře. Každé zařízení na déšť má dle tamního kosmického úřadu CASC vyprodukovat 4,8 kilometrů dlouhý pás mraků.

Plánuje se poté systém sledovat meteorologickými satelity a doplňovat částice jodidu stříbrného pomocí letadel i dronů, aby se maximalizoval jejich účinek.

Řešení nedostatku vody

„Snaha proměnit tibetské počasí je stěžejní inovací pro řešení nedostatku vody v Číně,“ řekl listu South China Post předseda vesmírné korporace Lej Fan-pchej.

Tibetská pohoří jsou totiž obecně velkým zdrojem vody pro Čínu – tající ledovce i podzemní nádrže jí zásobují toky Jang-c’-ťiang, Mekong nebo Žlutou řeku.

Není to rozhodně poprvé, co se Číňané rozhodli změnit počasí. Agentura Reuters připomíná čínské úsilí zařídit, aby během olympijských her v Pekingu nepršelo. Podle zprávy novin China Daily zároveň před několika lety v hlavním městě uměle vyvolali sněžení.

Jodid stříbrný se pro vyvolání deště používá například ve Spojených arabských emirátech, dokázal zvýšit zásoby vody v zemi. Jde o látku prakticky nerozpustnou, používá se ve fotografii či právě při vyvolávání deště. Ročně se ho k tomuto účelu spotřebuje několik desítek tun.