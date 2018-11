Ježíš by to dnes měl snadné, biblické Galilejské jezero vysychá

Galilejské či Genezaretské jezero, dosud největší sladkovodní jezerní plocha v Izraeli, nacházející se u Golanských výšin na severu země, pomalu vysychá. Podle agentury Reuters to zapříčiňuje zejména sucho a odčerpávání vody. Můžeme tak s nadsázkou konstatovat, že pokud by se chtěl Ježíš v současnosti procházet po této vodě, příliš velký zázrak by k tomu nepotřeboval.