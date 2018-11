Jiří Mach, Právo

Státní maturitu povinně ze tří předmětů, a to z češtiny, cizího jazyka, ale hlavně z matematiky, podstoupí už současní prváci středních škol z většiny oborů. Letos na podzim z matematiky pohořelo 22,3 procenta studentů, kteří si strašáka českého školství vybrali dobrovolně.

Upřednostnili jej před maturitou z cizího jazyka, a to při vědomí, že neúspěšnost u matematiky se v posledních letech příliš nemění.

„Bavíme se o tom, jestli má stát plíživě snižovat laťku, nebo dělat šest různých druhů zkoušek, tedy že by si maturant mohl vybrat například jen maturitu z tělocviku a bude to stačit,“ naznačil jednu z cest šéf sněmovního školského výboru Václav Klaus ml. (ODS).

„Anebo nechat stát ověřovat jen maturitní testy bez dalších dílčích zkoušek a udělat z toho vstupenku na vysokou školu? Ti ostatní by si pak třeba udělali jen školní část a třeba nepůjdou na vysokou,“ dodal pro Právo.

Maturitu a diplom chtějí všude



I s řadou dalších poslanců se shoduje, že na maturitní obory nastupuje příliš mnoho mladých lidí, kteří pak nemohou zkoušku dospělosti na dané úrovni zvládnout. Připustil ale, že je chybou státu, že maturitní i vysokoškolský diplom je požadován na příliš mnoho pozic, a proto je po nich poptávka.

Představa, že bez matematiky v životě vydržíte, je absurdní poslanec Karel Rais (ANO)

Podle Klause by se některé obory či školy mohly spokojit jen s profilovou částí maturity, kterou všechny školy vykonávají stejně jako před rokem 2010, kdy se zavedla státní maturita. Školy, jejichž absolventi by měli usilovat o vysokoškolské vzdělání, by měly mít státní maturitu ze tří zmíněných předmětů.

Klaus dále zdůraznil, že na čtyřku u maturity z matematiky v současnosti stačí precizně zvládnout učivo ze základní školy.

„Upravte výuku“



O zmírňování či oddalování povinné maturity z matematiky nechce slyšet poslanec ANO Karel Rais.

„To, že letos vyletěla pětina, by snad pro zákonodárce nemělo být kritérium, zda by měla být povinná, nebo ne. Je to otázka kvality středních škol. Můj názor jako bývalého rektora techniky je pořád stejný a neměnný. Představa, že bez matematiky v životě vydržíte, je absurdní,“ řekl Právu.

Podle Raise už je na ministerstvu školství, aby se postaralo o zvýšení kvality studia. „Všichni nemůžou být úspěšní. Budou tady lidi, kteří neudělali maturitu z matematiky. Zeměkoule se nebude točit na druhou stranu,“ dodal.

Mělo by být jasné, že znalosti studentů budou ověřovat to, co se skutečně učí, mají učit a mohou učit. Všichni přece víme, že gymnázia a učiliště s maturitou nemají stejný výstup. Kateřina Valachová, poslankyně

Podle poslankyně Kateřiny Valachové (ČSSD), pod jejímž vedením resortu školství byla povinná maturita z matematiky schválena, je třeba dodržet harmonogram, na jakém se před lety při zavedení opatření shodla vláda.

„Maturita ze tří předmětů byla schválena s tím, že do té doby bude změněn obsah rámcových vzdělávacích programů na SŠ. A tomu pak bude přizpůsobena a, dejme tomu, zjednodušena ta část maturitní zkoušky,“ sdělila Právu.

Zdůraznila, že dosud jsou mezi jednotlivými obory rozdíly v tom, kolik času je věnováno určité látce, stejně tak některé její aspekty se na některých oborech nerozebírají jako jinde, ačkoli maturita má na všechny stejné požadavky.

„Mělo by být jasné, že znalosti studentů budou ověřovat to, co se skutečně učí, mají učit a mohou učit. Všichni přece víme, že gymnázia a učiliště s maturitou nemají stejný výstup,“ uvedla Valachová.

Poslankyně vyzdvihla, že nová šéfka Cermatu Michaela Kleňhová přidala studentům čas na vypracování testu z matematiky, aby „studenti neprováděli závody v rychlosti, ale aby se ověřilo, jestli mají znalosti, které umí logicky a analyticky spojit a vyřešit“. Podle Valachové není třeba žádných dalších legislativních změn, pokud se závazky vlády naplní.

Výjimka i pro další obory?



Poslanec KSČM Ivo Pojezný by uvažoval nad tím, že by se výjimka z povinné maturity ze tří předmětů mohla rozšířit na další obory.

Nyní podle zákona nehrozí povinná matematika zdravotnickým, sociálním a uměleckým oborům. Podle něj by se dalo uvažovat o „osvobození“ také u dalších humanitních oborů, jako jsou třeba ty pedagogické.

„Je také nutné se podívat na počty různých škol. Teď se potýkáme s problémy bezbřehé liberalizace a vzniku různých soukromých škol, které jsou pro národní hospodářství nepotřebné,“ řekl Právu.

Pirátka Lenka Kozlová připomněla, že se její strana snažila povinnou maturitu ze tří předmětů oddálit, ale nikdo ji prý neslyšel. Chystá se tedy hlavně plédovat za zlepšení výuky, kde je podle ní hlavní problém, případně opět zkusit projednat oddálení povinné matematiky.