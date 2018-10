fš, Novinky, ČTK

Kanadský horský klub zjistil, že v Pohoří svatého Eliáše, které zasahuje z Yukonu i do Britské Kolumbie a na americkou Aljašku, tají ledovce rychleji než v jiných částech Kanady. Podle dřívějšího průzkumu z let 1957 až 2007 ztratily tamní ledovcové masivy 22 procent své rozlohy, což globálně zvedlo hladinu oceánu o 1,1 milimetru.

Tání se nyní zrychluje, což vede k velkým změnám ve vodních zdrojích v níže položených oblastech.

Ryby ztratily přístup ke svým trasám

Kupříkladu v roce 2016 se voda z tajících ledovců odklonila z řeky Slims, kterou napájí ledovce – důsledkem byl kritický nedostatek vody pro jezero Kluane, které je na seznamu světového dědictví UNESCO.

Hladina jezera od té doby poklesla o dva metry a rybí populace tak ztratila přístup ke svým tradičním migračním trasám. V oblasti se navíc zvýšila četnost prachových bouří.

Profesor David Hik z kanadské Univerzity Simona Frasera upozornil, že vývoj kolem jezera Kluane je ukázkou toho, co lze v budoucnu očekávat i v jiných regionech. Jeho kolega Zac Robinson z Albertské univerzity poznamenal, že dění v Pohoří sv. Eliáše není ojedinělé a že v příštích 50 letech ztratí ledovce ve Skalistých horách až 80 procent své plochy.

Severně od Yukonu v části Severního ledového oceánu se navíc zhruba 50 metrů pod hladinou hromadí teplá voda. Pokud by se v budoucnu přesunula k povrchu, mělo by to dopad na tání ledu. [celá zpráva]

Půjde vůbec naplnit cíle klimatické dohody?

Globální oteplování, které výrazně mění klimatické podmínky na planetě, se státy zavázaly zpomalit v roce 2015 v takzvané pařížské dohodě, která si za cíl klade udržet zvyšování teploty výrazně pod dvěma stupni Celsia a co nejvíce se přiblížit hodnotě 1,5 stupně v porovnání s teplotou v předindustriálním období.

Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (IPCC) nicméně tento měsíc varoval, že situace je natolik vážná, že naplnit cíle klimatické dohody lze již jen pomocí rychlých a dalekosáhlých změn.

Vždyť i například takové ledovce ve Švýcarsku letos v létě ztratily 1,4 miliardy krychlových metrů ledu. [celá zpráva]