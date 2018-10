fš, Novinky

Celková hmotnost naklonovaného rostlinného systému topolů osikovitých (Populus tremuloides) se odhaduje na 6000 tun, starý může být až 80 tisíc let. Samotné výmladky čítají 40 tisíc kmenů, z nichž nejstarším je 130 let.

Les se neobnovuje

Podle magazínu Forbes má soustava schopnost produkovat klony odvozené od společného kořenového systému, čímž lze „kolonizovat“ velké plochy půdy.

Nová studie amerických vědců nicméně zjistila, že Pando již není příliš schopen nahrazovat umírající jedince.

Topoly osikovité v přírodní rezervaci Fishlake National Forest. Ilustrační foto

FOTO: Profimedia.cz

Výzkumníci Paul Rogers a Darren McAvoy z Univerzity státu Utah určili, že pasoucí se zvířata, jako jsou jeleni či dobytek, spolu s dopady lidské činnosti vedou ke zmenšování tohoto největšího a nejtěžšího žijícího organismu na světě. Počty stromů se tak pomalu ale jistě zmenšují.

Pomůže lepší oplocení?

Při snaze zachránit Pando byla celkem úspěšná oplocení, chránící stromy právě proti zvěři a lidem, uvedla agentura Reuters. Platilo to ale jen z části.

„Aby struktura přežila, bylo by zapotřebí důkladnějšího oplocení, jelikož si například jeleni s tím stávajícím mnohdy poradili. Skutečně efektivní byly ploty jen v části lesa,“ řekl Rogers deníku The New York Times.