Hubble získal během údržbářské mise v roce 2009 šest nových gyroskopů. V rámci maximální přesnosti používá aparát souběžně tři gyroskopy. NASA poznamenala, že pro vědecké účely je pro funkčnost teleskopu dostačující i jeden gyroskop.

Minulý týden v pátek jeden z trojice aktivních gyroskopů vypověděl službu. Výpadek tohoto navigačního zařízení nebyl neočekávaný, neboť NASA věděla, že je již na konci životnosti. Dva gyroskopy tohoto typu již dříve v teleskopu selhaly.

Zbývající tři gyroskopy v teleskopu jsou technicky pokročilejší a jejich předpokládaná životnost je výrazně delší než u výše zmíněných typů, které již nefungují. Dva gyroskopy pracují bez komplikací, ale třetí, který dosud sloužil jako záloha, vykázal po zapojení nesrovnalosti, takže se teleskop uvedl do zabezpečeného stavu. Pozemní středisko nyní hledá řešení, jak gyroskop uvést do plného funkčního stavu.

