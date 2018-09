kil, fš, Novinky, Právo

Na třetí příčku nejčastěji vyučovaných jazyků mimo školní docházku se hned za angličtinu a němčinu dostává čeština. Počet kurzů českého jazyka vyučovaných ve firmách se za posledních pět let zdvojnásobil.

„Většina jazykových škol, ať už zaměřených na firemní nebo veřejnostní výuku, zaznamenala nárůst zájmu o výuku češtiny jako cizího jazyka,“ potvrdila Marcela Hergesselová, předsedkyně AJŠ.

ČTĚTE TAKÉ:

Učit se cizí jazyk s rodilým mluvčím nemusí být nejefektivnější



Například James Cook Languages (JCL), jazyková škola zaměřená na firemní vzdělávání, vyučuje 320 kurzů češtiny za rok, což představuje téměř dvojnásobný nárůst za posledních pět let.

Podobná situace panuje u většiny nadnárodních firem, jako třeba v české automobilce Škoda Auto (10 procent jazykových kurzů tvoří čeština), ExxonMobil (26 procent), Gemalto (35 %) a v dalších nadnárodních společnostech.

Firmy najímají cizince

Nízká nezaměstnanost vede k tomu, že firmy hledají zaměstnance i za hranicemi ČR. Nejčastěji nově příchozí pocházejí z Evropy nebo Asie. Zaměstnanci sem jezdí za prací na několik měsíců, ale často až na několik let a mnozí z nich tu plánují zůstat natrvalo.

„Kurz češtiny jsem si vybral z našich firemních benefitů dobrovolně. Znalost češtiny mi pomáhá navazovat vztahy s přáteli třeba v hospodě, kde se většinou mluví jen česky. A také bych tu rád zůstal, tak se učím na zkoušky,“ podělil se o své zkušenosti student Shivam z Indie.

Jako všechny obory i jazykové školy se potýkají s nedostatkem zaměstnanců, především pak lektorů. Jedním z hlavních důvodů jsou nízké honoráře.

„Průměrný plat lektora cizího jazyka je 310 Kč za 60 minut. Pokud to porovnáme s trenérem fitness, který bere i 500 Kč za hodinu, je to zoufale málo. Průměrně zvládne lektor kvůli cestování a přípravě na výuku odučit maximálně kolem 90 hodin měsíčně. To ve finále představuje v současnosti podprůměrný plat 28 000 Kč. Není proto divu, že řada lektorů hledá uplatnění v jiné sféře,“ poznamenal výkonný ředitel JCL Martin Borl.

Letní školy

Co se týká výuky češtiny, nemusí samozřejmě jít jen o firemní vzdělávání, lidé o ni mohou mít také čistě soukromý zájem. Letos to opět dokázaly tradiční Letní školy slovanských studií (LŠSS), které se konaly nejen v Praze. [celá zpráva]

Ta pražská na Univerzitě Karlově trvala skoro měsíc, podobně dlouhá byla například i LŠSS na Univerzitě Palackého v Olomouci. [celá zpráva]