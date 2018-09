Novinky, ČTK

Navzdory dalšímu pravděpodobnému úbytku nejmladších školáků bude v prvních třídách stále silnější ročník než v období do roku 2012. Celkový počet dětí v základních školách se tak zřejmě zvýší o zhruba 15.100 žáků na celkem asi 941.200.

Na pražské Základní škole T. G. Masaryka zahájí školní rok prezident Zeman. Ministr Plaga se setká s prvňáčky v Základní škole Hudcova v Brně a pak předá ocenění nejlepším žákům a nejlepším sportovcům brněnského Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka.

Na středních školách by podle odhadů ministerstva školství mělo v novém školním roce studovat celkem asi 395 500 žáků, což by bylo o 2800 víc než loni. Znamená to, že se zřejmě v minulém školním roce zastavil úbytek středoškoláků, který trval od školního roku 2006/2007, kdy jich studovalo přes 524 000.

Stejně jako vždy bude školní rok přerušen řadou prázdnin. Jako první přijdou podzimní prázdniny, které letos připadají na pondělí 29. a úterý 30. října. Společně se státním svátkem 28. října a víkendem tak budou mít školáci čtyři dny volna. První pololetí skončí ve čtvrtek 31. ledna 2019, poslední den školního roku bude v pátek 28. června 2019.